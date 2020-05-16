В Карелии медики, работавшие с больными Covid-19, довольны выплатами

Председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, сообщили в Минздраве Карелии.

По словам Михаила Цаплина, первые выплаты за работу с гражданами с ковидной инфекцией получили сотрудники Станции скорой помощи Петрозаводска.



"Как сообщили медицинские работники второй смены, за работу с пациентами с Covid-19 они получили довольно существенные суммы, на которые даже не рассчитывали. Даже водители, которые выезжали на вызовы к Covid-пациентам и пациентам с ОРВИ и пневмонией, получили значительные доплаты. Сотрудники удовлетворены. Считаю, что здесь грамотно сработало финансово-экономическое подразделение и ответственные за распределение доплат, которые правильно оценили степень участия медиков в оказании помощи пациентам c коронавирусом", – отметил председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Карелии.



Все медики получили зарплату за апрель вместе со стимулирующими выплатами.



"Основные выплаты осуществляются из средств федерального бюджета-работникам, непосредственно оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. За счет регионального бюджета дополнительно устанавливаются выплаты медработникам, оказавшим помощь гражданам из группы риска. Поясню, что конкретные условия выплаты, степень участия конкретного работника устанавливается медицинской организацией", – сказал Михаил Цаплин.



С первого мая в соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения РФ (письмо №16-3/И/2-5951 от 06.05.20) работники лечебных учреждений, задействованные в оказании помощи гражданам с ковидной инфекцией и пациентам из групп риска, будут получать региональные и федеральные выплаты в 100% объеме за все время работы, за исключением периодов отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам. Также в связи с разъяснениями от 15 мая федеральные выплаты по 484-му постановлению правительства России будут осуществляться без учета фактически отработанного времени.



"Хочу отметить, что сейчас очень важно донести полную информацию до медицинского сообщества Карелии и совместно работать с первичными профсоюзными организациями, как это делают многие главные врачи, – отметил Михаил Цаплин. – Только совместная и конструктивная работа будет способствовать снижению социальной напряженности в коллективах".