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В Карелии медики, работавшие с больными Covid-19, довольны выплатами

Новости. Общество
12:04, 17 Мая 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, сообщили в Минздраве Карелии.

По словам Михаила Цаплина, первые выплаты за работу с гражданами с ковидной инфекцией получили сотрудники Станции скорой помощи Петрозаводска.

"Как сообщили медицинские работники второй смены, за работу с пациентами с Covid-19 они получили довольно существенные суммы, на которые даже не рассчитывали. Даже водители, которые выезжали на вызовы к Covid-пациентам и пациентам с ОРВИ и пневмонией, получили значительные доплаты. Сотрудники удовлетворены. Считаю, что здесь грамотно сработало финансово-экономическое подразделение и ответственные за распределение доплат, которые правильно оценили степень участия медиков в оказании помощи пациентам c коронавирусом", – отметил председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Карелии.

Все медики получили зарплату за апрель вместе со стимулирующими выплатами.

"Основные выплаты осуществляются из средств федерального бюджета-работникам, непосредственно оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. За счет регионального бюджета дополнительно устанавливаются выплаты медработникам, оказавшим помощь гражданам из группы риска. Поясню, что конкретные условия выплаты, степень участия конкретного работника устанавливается медицинской организацией", – сказал Михаил Цаплин.

С первого мая в соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения РФ (письмо №16-3/И/2-5951 от 06.05.20) работники лечебных учреждений, задействованные в оказании помощи гражданам с ковидной инфекцией и пациентам из групп риска, будут получать региональные и федеральные выплаты в 100% объеме за все время работы, за исключением периодов отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам. Также в связи с разъяснениями от 15 мая федеральные выплаты по 484-му постановлению правительства России будут осуществляться без учета фактически отработанного времени.

"Хочу отметить, что сейчас очень важно донести полную информацию до медицинского сообщества Карелии и совместно работать с первичными профсоюзными организациями, как это делают многие главные врачи, – отметил Михаил Цаплин. – Только совместная и конструктивная работа будет способствовать снижению социальной напряженности в коллективах".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-17 12:09:56
Медработники довольны, а либерасты нет.
карел
2020-05-17 12:26:16
новый, а что не доволен то ? Расслабься , жизнь прерасна и удивительна .
новый
2020-05-17 12:36:58
карел, некогда мне расслабляться, покуда в стране такое творится. Пенсионеры у продуктовых магазинов плачут и миллионы мошенникам через интернет переводят. Людей заставили намордники носить ради ихнего же здоровья. Штанами торговать запрещают. Полицейское государство.
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