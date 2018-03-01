В Карелии меняется расписание междугородних автобусов

Предприятие "Карелавтотранс" меняет время отправления некоторых рейсов и вводит новый маршрут.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", с 1 марта произошли изменения в расписании междугородних автобусов.

С автовокзала Петрозаводска будет отправляться новый рейс - маршрут № 518 "Петрозаводск – Видлица через Олонец". Отправление из Петрозаводска в 14.15 по воскресеньям (прибытие в Видлицу в 17.45, отправление из Видлицы в 18.00, прибытие в Петрозаводск в 21.30).

Изменяется расписание следующих рейсов. Маршрут № 501Э "Петрозаводск – Беломорск": отправление из Беломорска в 2.30 ежедневно (прибытие в Петрозаводск к 8.15 ежедневно).

Маршрут № 531 "Петрозаводск – Вяртсиля": отправление из Вяртсиля переносится с 5.00 на 4.00 ежедневно (прибытие в Петрозаводск к 8.30 вместо 9.30).

Маршрут № 533 "Петрозаводск – Сортавала": отправление из Сортавалы переносится с 11.00 на 10.30 ежедневно (прибытие в Петрозаводск к 14.30 вместо 15.00).

Изменяются номера маршрутов. Рейс маршрута № 517 "Петрозаводск – Сортавала через Олонец" отправлением из Петрозаводска в 7.30 ежедневно (отправление из Сортавалы в 16.00 ежедневно) будет осуществляться под №516. Рейсы маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением из Петрозаводска в 7.00 и 14.15 ежедневно (отправление из Суоярви в 10.30 и 18.00 ежедневно) будет осуществляться под № 522.