В Карелии меньше чем за год умерла почти тысяча жителей трудоспособного возраста

Опубликована справка, в которой содержатся статистические данные по родившимся и умершим жителям в республике.

Согласно документу Карелиястата, около тысячи жителей республики умерли в трудоспособном возрасте за пять месяцев текущего года, сообщают "Вести Карелии".

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