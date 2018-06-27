11:17, 27 Июня 2018
В Карелии меньше чем за год умерла почти тысяча жителей трудоспособного возраста
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Опубликована справка, в которой содержатся статистические данные по родившимся и умершим жителям в республике.
Согласно документу Карелиястата, около тысячи жителей республики умерли в трудоспособном возрасте за пять месяцев текущего года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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