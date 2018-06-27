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Новости. Общество
11:17, 27 Июня 2018

В Карелии меньше чем за год умерла почти тысяча жителей трудоспособного возраста

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Опубликована справка, в которой содержатся статистические данные по родившимся и умершим жителям в республике.

Согласно документу Карелиястата, около тысячи жителей республики умерли в трудоспособном возрасте за пять месяцев текущего года, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-06-27 11:40:47
Во как !!!! Довели демоны едросы людей. Ещё и пензионную реформу втюхать хотят .
Беня
2018-06-27 11:32:11
Задача: Сейчас пэнзии начинаются в 50/55, при этом по Карелиястату старуха с косой кинула на бабки четверть своих клиентов, так и не увидевших пэнзиона. Вопрос: сколько процентов своих клиентов старуха с косой кинет на бабки, если пэнзии будут начинаться в 63/65?
Беня
2018-06-27 12:00:52
Правильный ответ: Костлявая кинет на пензию всего1%, остальные таки доживут.

Как? А вот так: институт демографии НИУ ВШЭ знает лучше, шо будет :)
кир
2018-06-27 11:25:40
Гиблый край с больными людьми. Пассионарии зачем сюда едут? Им совсем тут не климат. Да и в Библии сказано, что людям надо жить, где родились.
Мизантроп
2018-06-27 11:46:37
кир, Плюсую. И жрать то, что растет в месте проживания. Никаких бананов с ананасами. Тогда проживете до 90 и выход на пенсию в 75 будет ни о чем.
Беня
2018-06-27 12:13:29
Картина маслом: товарищ Мизантроп топит за отмену пэнзий :)
"Нехер", говорит, "жрать ананасы и рябчиков жувать, жрите крапиву - пензион не потребуется".
Вообще, надо заметить, на такой диете, когда не выпить и ни закусить, совершенно не западло помереть здоровеньким в самом рассвете сил просто так, "нипочему", от нечего делать и от не леченной и запущеной "русской тоски"
Мизантроп
2018-06-27 12:50:29
Беня, Хе-хе-хе... Я да, за отмену, при наличии рабочих мест. А когда после 40 работу не найти, это край. Как обычно телегу поставили впереди лошади. Причастные к этому должны болтаться на русских березах.
zanoza
2018-06-27 11:20:24
Вот так мы "живём до 72 лет".Эту статистику нужно Д.Медведеву отправить.
Мизантроп
2018-06-27 11:30:14
zanoza, "Они от бояры откинулись, а кто нет - от курева. Держитесь там, всего вам хорошего." Д.Медведев

Ну вот как то так ответит вам Недимон на вашу статистику.
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