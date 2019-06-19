В Карелии местные власти задолжали бизнесменам

Администрация Сегежского района и муниципальные учреждения задолжали бизнесменам за работу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Между хозяйствующими субъектами и администрацией района были заключены контракты на выполнение работ и предоставления услуг. Работы бизнесмены выполнили, а денег не увидели.



В связи с чем, главе органа местного самоуправления Сегежского района внесено представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства.

Просроченная задолженность была погашена в полном объеме.