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В Карелии многие годы копятся "долги" по рубкам ухода

Новости. Общество
16:40, 25 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

В конце сентября министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о внесении изменений в Лесной план республики, обусловленных внедрением в регионе интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

Карельские экологи, ознакомившись с предлагаемыми изменениями Лесного плана, обратили внимание на весьма невысокий объем рубок ухода, заложенный в проекте. Так, максимальная площадь сплошных рубок составляет в Карелии 48,5 тысячи гектаров в год, а с учетом текущего уровня освоения расчетной лесосеки – примерно 32 тысячи гектаров в год, однако лесовосстановление запланировано на площади 290 тысяч гектаров, то есть около 29 тысяч гектаров в год, из них искусственное – на площади - 75,6 тысячи гектаров, или около 7,6 тысячи гектаров в год. При этом проектом предусмотрены следующие объемы ухода за лесами: агроуходы – на площади 11,4 тысячи гектаров в год, осветление – на 16,1 тысячи гектаров в год, а прореживание – на площади 3 тысячи гектаров в год. По мнению защитников природы, этот объем не отвечает заявленным республиканскими властями целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.       

"И министерству, и разработчиками Лесного плана очевидно, что в лесном фонде республики преобладают молодняки и средневозрастные леса, а в республике многие годы копятся "долги" по рубкам ухода, которые должны проводится в молодых лесах, чтобы в кратчайшие сроки получить хозяйственно ценный лес. Однако в планируемых мероприятиях объемы рубок ухода остаются совсем небольшими: их едва ли хватит для интенсивного ухода за четвертью территорий, которые ежегодно образуются при сплошных рубках. Остальные рубки текущего периода, а также накопленный "долг" по проведению рубок ухода в молодняках в планы по уходу не входят. Такой подход противоречит планам по интенсификации лесопользования, а также способствует дальнейшему ухудшению хозяйственной ценности наиболее доступных и продуктивных лесов, что, в свою очередь, будет увеличивать риски освоения для заготовки древесины лесов на планируемых особо охраняемых природных территориях", – заметила руководитель карельской природоохранной организации "СПОК" Ольга Ильина, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" представленный проект.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

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