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Новости. Общество
10:59, 09 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

В Карелии многодетная мать осталась без детей и алиментов

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Нерадивая мать была лишена родительских прав и алиментов, которые она тратила на свои нужды.

Жительница Беломорска, воспитывающая четырех детей, пыталась взыскать со своих бывших мужей алименты. В отделе судебных приставов по Беломорскому району на исполнении находилось два исполнительных производства.

По сообщению карельского Управление Федеральной службы судебных приставов, денежные средства на содержание детей ежемесячно поступали на счет многодетной матери. Но на благо детей они не шли. Воспитанием детей молодая женщина 1987 года рождения, практически, не занималась, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, оставляла малолетних детей без присмотра. Деньги, получаемые в счет долга по алиментным платежам, тратила на свои личные нужды, уточняют в ведомстве.

После судебных разбирательств мать была лишена родительских прав. Дети по решению суда были переданы родным отцам, а взыскательница "превратилась" в должника по алиментам.

Сейчас женщина состоит на учете в центре занятости населения и беременна пятым ребенком.

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