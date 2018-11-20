В Карелии могут снизить цены на вывоз мусора

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Правительство Карелии и ООО "Автспецтранс", отвечающее за вывоз мусора на территории республики, пообещали пересмотреть систему расчета размера платежей за оказание этой услуги.
Как утверждает эксперт, размер тарифа на эту услугу для малого и среднего бизнеса не изменился, но реальные платежи в 2018 году выросли в 10 раз.
По мнению Малоземова, директора Центра мониторинга и контроля за ценообразованием, это произошло после того, как в методику расчета был включен новый показатель – норматив производства мусора: какой объем мусора, в среднем, способна произвести та или иная организация.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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