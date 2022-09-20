В Карелии молодого отца осудили за неуплату алиментов

В Беломорске вынесли обвинительный приговор 24-летнему мужчине, сознательно не выплачивавшему средства на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Ранее подсудимый молодой беломорчанин уже получал административное наказание за неуплату алиментов в виде обязательных работ.

После очередного заседания мужчину приговорили к 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев по уголовной статье.