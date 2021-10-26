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В Карелии молодой человек может сесть в колонию за интим с 15-летней девушкой

Новости. Криминал
07:25, 26 Октября 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

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В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в течение этого года подсудимый в своей квартире неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой, о возрасте которой ему было известно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщили в Следкоме.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-26 10:25:16
Начитаются Шекспира... Читали бы устав ЕР и библию, такого бы не было. Правда, насчёт библии погорячился. Там такое вытворяли, что уголовных статей не хватает.
Кир
2021-10-26 09:41:43
Не клевещи на нашу молодежь,
Она — надежда наша и оплот.(с)
Русский
2021-10-26 09:41:43
Очередной сторонник ночного фотографа
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