В Карелии молодой человек может сесть в колонию за интим с 15-летней девушкой

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в течение этого года подсудимый в своей квартире неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой, о возрасте которой ему было известно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщили в Следкоме.