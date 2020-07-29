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В Карелии молодые люди попали под статью из-за детской шалости

Новости. Криминал
14:46, 30 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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В полицию Кемского района поступило заявление от 62-летнего жителя Беломорска, сообщили в МВД Карелии.

У него украли мопед стоимостью более шести тысяч рублей.

Оперативники установили, что накануне неподалеку от дома заявителя проводила время компания молодых людей. Двое из них прошли к дому, потом, оторвав доски, проникли в сарай и похитили мопед. Оказалось, что транспорт был не на ходу, поэтому завести его не удалось. Молодые люди – 19 и 17 лет, отвезли его подальше от дома и бросили в кустах, после чего продолжили прогулку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее водитель мопеда в Карелии едва не снес столб и столкнулся с попутным авто.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-30 14:51:18
Давно кнут не ходил по их спинам. Доиграетесь с электоратом. Уже батька из союзного государства ноги о нас вытирает.
Гость
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