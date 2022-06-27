В Карелии молодые люди взяли кассу, чтобы удовлетворить свои вредные пристрастия

В Кондопоге двое молодых рецидивистов украли кассовый ящик из торгового центра.

В кондопожскую полицию поступило сообщение о том, что в отделе торгового центра побывали злоумышленники. Происшествие случилось утром, когда общий вход в здание был уже открыт, но отдел не работал. Именно оттуда, со стойки администратора, был похищен кассовый ящик, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — 19-летнего и 21-летнего кондопожан, не имеющих определенного рода занятий. Молодые люди, оба ранее судимые, в то утро приглядывали, где и как раздобыть деньги. Обратив внимание, что доступ к кассовому ящику одной из торговых зон открыт и за их действиями никто не наблюдает, они, по версии полиции, взяли кассу и поспешили в ближайшее укромное место. Взломав ящик, подозреваемые обнаружили внутри 2995 рублей. Деньги они поделили, потратили на сигареты и вредные пристрастия.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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