В Карелии мошенник позвонил в продуктовый магазин и выманил деньги у пожилой сотрудницы

Телефонный мошенник обманул пожилую сотрудницу продуктового магазина, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Во время утренней смены на стационарный телефон продуктового магазина поступил звонок. К телефону подошла 68-летняя сотрудница. Неизвестный сообщил женщине, что у ее коллеги возникли серьезные проблемы со здоровьем, и попросил собрать 100 тысяч рублей на лечение.

Женщина нашла нужную сумму, и, вернувшись домой, передала деньги тому, кто за ними пришел. Затем она решила связаться со сменщицей. Оказалось, что с ней все в порядке и никакая помощь ей не нужна.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.