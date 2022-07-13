В Карелии мошенники поиздевались над пенсионеркой, прежде чем забрать у нее деньги

В Прионежском районе мошенники заставили 75-летнюю бабушку писать от руки кучу расписок, прежде чем забрать у нее деньги, сообщили в МВД Карелии.

Всё чаще в полицию поступают сообщения о хищениях денег у пожилых людей. Именно они становятся жертвами аферистов-курьеров, которые забирают крупные суммы накоплений. Стандартным предлогом для выманивания средств становится выдуманная история о проблемах с законом у их родственников.

В минувшие сутки в полицию поступил звонок от 75-летней жительницы Прионежского района. Пенсионерка рассказала, что передала курьеру 850 тысяч рублей. Эти средства якобы должны были пойти на лечение пострадавших в ДТП, виновницей которого стала дочь – так пенсионерке сообщили по телефону. Только после передачи денег та созвонилась с дочкой и узнала, что вся история выдумана аферистами.

К совести мошенников взывать не приходится: они не только лишают граждан финансов, оставляют в долговой яме, но и издевательски относятся – в этом случае 75-летнюю пенсионерку заставляли писать от руки целый ряд заявлений, расписок...

Сотрудники полиции Карелии уже задержали 4 курьеров, подозреваемых в таком виде мошенничеств. Однако похищенные средства изъять не удалось. По имеющейся версии, фигуранты действуют в составе преступных групп, а полученные от жертв наличные моментально переводят на посторонние счета.

Потому следует напомнить пожилым людям об уловках мошенников, объяснить, что нельзя торопиться при получении тревожной информации, важно всегда выходить на контакт с теми, кто якобы нуждается в срочной помощи. Практика показывает, что подобные профилактические беседы с представителями старшего поколения помогают избежать потери денег, а из-за волнения, в последующем – здоровья, веры в людей.