В Карелии мошенники пытаются обмануть строителей дорог

Злоумышленники представляются сотрудниками ФКУ Упрдор «Кола» и обещают предпринимателям содействие при прохождении конкурсных процедур.

В Карелии в последнее время зарегистрированы несколько телефонных сообщений представителям организаций, работающих в дорожной отрасли, с предложением о возмездном оказании помощи при прохождении конкурсных процедур. Злоумышленники представляются, в том числе, специалистами ФКУ Упрдор «Кола».

Об этом информирует Упрдор «Кола». Представители организации заявляют, что не имеют отношения к данным сообщениям.

«ФКУ Упрдор „Кола“ официально заявляет, что все такие звонки или СМС-сообщения — результат деятельности мошенников. В случае если к вам поступило подобное „предложение“, следует незамедлительно сообщить о нем в правоохранительные органы, обезопасив от преступных посягательств себя и других участников деятельности в дорожной сфере», — говорится в заявлении.

Ранее эксперт предупредил о новой схеме мошенников во время переписи населения.