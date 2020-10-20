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В Карелии мошенница обманула пенсионерку, которая хотела всего лишь купить саженцы

Новости. Происшествия
15:09, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Прионежского района обратилась пенсионерка, у которой украли 46 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 58-летняя жительница Петрозаводска, владелица дачи, расположенной в Прионежье. Она просит привлечь к ответственности злоумышленницу, лишившую ее денег.

Женщина пользуется популярной социальной сетью. Более двух лет она являлась подписчицей местного паблика по продаже саженцев и цветов для сада. На днях дачница решила через этот ресурс заказать три саженца: липы, кедра и пихты. Оставив в данной группе пост о желании приобрести товар, она получила личное сообщение от пользовательницы, имя которой не совпадало с администратором паблика.

Поначалу переписка была выстроена в деловом ключе. "Бронируете ли саженцы? Как удобнее для Вас их доставить? Вышлю ссылку для оплаты заказа, уточните для меня Ваш адрес и номер телефона?" - эти вопросы создали иллюзию, что с горожанкой общается настоящая представительница группы.

А далее начались странности. Петрозаводчанке направили ссылку на сервис денежных переводов. Воспользовавшись ею и указав все данные, она получила смс из банка о списании денег. Затем в личные сообщения мошенница вновь направила ссылку и дачница вновь выполнила перевод. Сообразив, что дважды полностью оплатила заказ, петрозаводчанка написала псевдопредпринимательнице о явной ошибке.

В ответ пришли следующие уверения – в соцсети произошел технический сбой, сейчас следует вновь пройти по данной ссылке и придет возврат. Но на самом деле произошел не возврат, а повторное списание удвоенной суммы заказа. Далее подобные эпизоды повторились. Фальшивая представительница паблика приносила глубочайшие извинения и уверяла, что уже связалась со службой техподдержки, а потому сейчас точно-точно произойдет возврат излишне уплаченных средств, надо всего лишь опять пройти по ссылке. Фактически запутанная злоумышленницей покупательница несколько раз пользовалась официальным сервисом переводов и в итоге лишилась более 46 тысяч рублей. Изначально вся ее покупка оценивалась в 1 950 рублей.

Настоящий администратор паблика, узнав о том, как обманули ее клиентку, пожаловалась на аккаунт мошенницы, его заблокировали. В группе размещены предупреждения о том, что связываться по вопросам приобретения товаров следует исключительно с ней одной.

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