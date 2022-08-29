В Карелии мотоциклист устроил аварию на встречной полосе

Мотоциклист получил травмы из-за аварии в Сортавальском районе.
ДТП произошло в воскресенье, четвертого сентября, на автодороге «Сортавала», сообщает Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 50-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Honda».
В результате ДТП мотоциклист был травмирован.
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