В Карелии мотоциклист устроил аварию на встречной полосе

Мотоциклист получил травмы из-за аварии в Сортавальском районе.

ДТП произошло в воскресенье, четвертого сентября, на автодороге «Сортавала», сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 50-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Honda».

В результате ДТП мотоциклист был травмирован.