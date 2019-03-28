В Карелии может появиться центр по сохранению памятников деревянного зодчества

Этот вопрос обсуждался 27 марта на первом заседании Совета по сохранению историко-культурного наследия в республике, сообщили в правительстве Карелии.

Главным вопросом стало создание в Петрозаводске центра по сохранению памятников деревянного зодчества.

Как отмечали участники встречи, в российских учебных заведениях не ведется полноценная подготовка реставраторов памятников деревянного зодчества − проектировщиков и производственников.

Создание центра по сохранению памятников деревянного зодчества на базе кафедры ЮНЕСКО при ПетрГУ позволит объединить усилия ведущих специалистов, в том числе сотрудников действующего при музее-заповеднике "Кижи" плотницкого центра.

Учебно-производственный комплекс для проведения практических занятий предполагается построить на территории университетского городка.