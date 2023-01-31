В Карелии мужчина чуть не лишил зрения девочку, ударив ее за попытку обогнать его на дорожке

Жителю Пудожа грозит до двух лет лишения свободы за нанесение побоев девочке-подростку.

В Пудожском районе возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В совершении преступления в отношении юной пудожанки подозревается 33-летний ранее не судимый горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Родители подростка обратились в дежурную часть и сообщили, что, когда ребенок вечером возвращалась домой, на улице её ударил незнакомец. После чего девочке потребовалась специализированная медицинская помощь.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели опрос потерпевшей и в результате установили личность подозреваемого, который признал вину. По его словам, он ударил незнакомую ему девочку по лицу без причины, когда та пыталась обогнать его на пешеходной дорожке.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.

Максимальная санкция по статье «Побои» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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