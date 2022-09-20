Житель Карелии до смерти забил ногами человека на улице и получил срок

За избиение, которое привело к летальному исходу, осудили жителя Карелии, сообщает пресс-служба Беломорского районного суда.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, двое жителей Беломорского района повздорили, находясь на улице неподалеку от жилого дома. Один из участников конфликта, подсудимый, умышленно ударил потерпевшего рукой в шею, от чего тот оказался на земле и ударился головой. Затем нападающий не менее семи раз ударил лежащего ногами по голове и телу. Потерпевший скончался от травмы груди.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, он получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.