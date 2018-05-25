В Карелии мужчина избил кочергой знакомую, а после убил табуретом ее подругу

Медвежьегорский районный суд приговорил к 12 годам колонии местного жителя убившего табуреткой женщину, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, 42-летний житель Медвежьегорска в декабре 2017 года в ходе распития спиртного избил кочергой одну из женщин в компании. Позже он поссорился с другой, 51-летней собутыльницей, и забил ее насмерть табуретом.

Суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.