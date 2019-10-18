Шумный сосед довел жителя Карелии до преступления

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Преступление произошло в Сегежском районе республики, сообщили в МВД Карелии.
Ранее в полицию поступило заявление о потасовке в одной из квартир.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался 31-летний мужчина. Он пояснил полицейским, что не раз слышал, как в соседней квартире шумно общаются различные компании. В один из дней подозреваемый мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил проучить соседа.
"По версии следствия, он зашел в квартиру, в которой проходило застолье, руками и ногами нанес удары хозяину жилья", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Ранее судимому подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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