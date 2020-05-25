В Карелии мужчина изрезал ножом прохожего

В Питкяранте перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, обвиняемый на улице в Питкяранте напал с ножом на мужчину и причинил ему множественные ранения.
В момент нападения очевидцы вызвали сотрудников полиции. Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан.
Потерпевший был доставлен в больницу и выжил.
Уголовное дело направлено в суд.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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