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В Карелии мужчина изрезал ножом прохожего

Новости. Криминал
12:36, 26 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В Питкяранте перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый на улице в Питкяранте напал с ножом на мужчину и причинил ему множественные ранения.

В момент нападения очевидцы вызвали сотрудников полиции.  Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

Потерпевший был доставлен в больницу и выжил.

Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее житель Карелии зарезал отца в День Победы.

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