В Карелии мужчина изрезал ножом прохожего

В Питкяранте перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый на улице в Питкяранте напал с ножом на мужчину и причинил ему множественные ранения.



В момент нападения очевидцы вызвали сотрудников полиции. Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан.



Потерпевший был доставлен в больницу и выжил.

Уголовное дело направлено в суд.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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