В Карелии мужчина "купил" снегоход за 164 тысячи рублей

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В полицию Сортавальского района обратился мужчина с заявлением о хищении денег, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина подыскал на электронной площадке заманчивое объявление. Качественный снегоход 2015 года выпуска в идеальном состоянии продавали за 280 тысяч рублей.
Житель Приладожья сначала в Интернете вступил в переписку с продавцом, а затем решил использовать один из мессенджеров, позволяющих установить видеосвязь.
Оказалось, что автор объявления проживает на другом конце страны. Но помехой это не стало – услуги по транспортировке были оговорены заранее и уже включены в цену. Мужчина перевел мошеннику 164 тысячи рублей.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
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