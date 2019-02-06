В Карелии мужчина "купил" снегоход за 164 тысячи рублей

В полицию Сортавальского района обратился мужчина с заявлением о хищении денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина подыскал на электронной площадке заманчивое объявление. Качественный снегоход 2015 года выпуска в идеальном состоянии продавали за 280 тысяч рублей.

Житель Приладожья сначала в Интернете вступил в переписку с продавцом, а затем решил использовать один из мессенджеров, позволяющих установить видеосвязь.

Оказалось, что автор объявления проживает на другом конце страны. Но помехой это не стало – услуги по транспортировке были оговорены заранее и уже включены в цену. Мужчина перевел мошеннику 164 тысячи рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.