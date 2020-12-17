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В Карелии мужчина пропил деньги, которые выручил за продажу украденных у друга 50 пачек сигарет

Новости. Общество
12:35, 18 Декабря 2020
фото: © freepik.com
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В Медвежьегорском районе мужчина украл у знакомого сразу 50 пачек сигарет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступила информация о факте хищения. Из дома 37-летнего местного жителя пропало около 50 пачек сигарет общей стоимостью 2820 рублей.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 43-летний знакомый потерпевшего. Он дал признательные показания.

Сотрудники полиции выяснили, что в один из дней хозяин ушел в баню, а дверь в дом оставил открытой. Его товарищ не стал сообщать о своем визите: он свободно зашел в дом и забрал сигареты. Мужчина продал свой трофей, а деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

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Комментарии

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Да
2020-12-18 12:54:57
Теперь осталось установить, где потерпевший раздобыл 50 пачек. Пускай чек предъявит.
кир
2020-12-18 12:51:12
Пофиг.
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