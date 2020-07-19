В Карелии мужчина подшофе брал штурмом квартиру через балкон, чтобы поговорить с детьми

Росгварйдецам пришлось применить силу при задержании горе-отца в поселке Надвоицы Сегежского района.

Как рассказали в управлении Росгвардии Карелии, вечером 18 июля сотрудникам Сегежского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в поселке Надвоицы мужчина пытается проникнуть в квартиру через балкон. Прибыв на место, росгвардейцы задержали 33-летнего жителя поселка. Он заявил, что хотел поговорить со своими детьми.

Как выяснилось, мужчина был нетрезв. Он обматерил россгвардейцев и пытался убежать. Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось применить в отношении несдержанного отца физическую силу и наручники.

Похожий случай произошел и в Олонце. Там 19 июля нетрезвый мужчина стучался в окна квартиры одного из домов и мешал людям отдыхать. Правонарушитель успокоился лишь с приездом сотрудников вневедомственной охраны. Однако, 42-летний мужчина отказывался уходить и садиться в патрульную машину. Сотрудникам вневедомственной охраны также пришлось применить в отношении гражданина физическую силу.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы в Карелии сковали в наручники покупателя, выкинувшего на пол мороженое.