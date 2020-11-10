В Карелии мужчина получил пять лет колонии за попытку продать наркотики

Житель Питкяранты пытался продать наркотические средства через Интернет, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле этого года сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома 34-летнего жителя Питкяранты и тайника, который он сделал на территории района, 5 видов различных наркотических средств в крупном размере. Молодой человек планировал сбыть наркотики по предварительной договоренности с сообщником через Сети.

В ходе предварительного следствия мужчина содействовал раскрытию преступления, в содеянном раскаялся, в судебном заседании вину признал.

Приговором Питкярантского городского суда с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве молодой человек осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следствие в отношении соучастника преступления продолжается.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Петрозаводске задержали наркосбытчиков, которые делали закладки в лесу.