В Петрозаводске задержали наркосбытчиков, которые делали закладки в лесу

Полицейские задержали двух молодых людей, у которых нашли 28 пакетиков с готовым к сбыту наркотиком, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Петрозаводску получили информацию о причастности двух горожан к сбыту наркотиков.

Установлено, что молодые люди работали в интересах одного из нелегальных интернет-магазинов. Получив заказ, они расфасовывали наркотические средства и распространяли их через сеть тайников.

Сотрудники полиции задержали двух 24-летних подозреваемых при совершении очередных закладок в лесу. У одного из них обнаружены 28 пакетиков с готовым к сбыту наркотиком растительного происхождения. В ходе обысков наркотические вещества были изъяты по месту жительства второго молодого человека.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках возбужденного уголовного дела проводится следствие.

Ранее сообщалось, что пограничники Карелии поймали молодого человека с наркотиками.