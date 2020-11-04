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В Петрозаводске задержали наркосбытчиков, которые делали закладки в лесу

Новости. Происшествия
13:12, 05 Ноября 2020
фото: © Fotolia / VRD
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Полицейские задержали двух молодых людей, у которых нашли 28 пакетиков с готовым к сбыту наркотиком, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Петрозаводску получили информацию о причастности двух горожан к сбыту наркотиков.

Установлено, что молодые люди работали в интересах одного из нелегальных интернет-магазинов. Получив заказ, они расфасовывали наркотические средства и распространяли их через сеть тайников.

Сотрудники полиции задержали двух 24-летних подозреваемых при совершении очередных закладок в лесу. У одного из них обнаружены 28 пакетиков с готовым к сбыту наркотиком растительного происхождения. В ходе обысков наркотические вещества были изъяты по месту жительства второго молодого человека.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках возбужденного уголовного дела проводится следствие.

Ранее сообщалось, что пограничники Карелии поймали молодого человека с наркотиками.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-05 14:39:07
Единственная сфера, которой пандемия пошла на пользу, - наркотрафик. Даже во время карантина он не только продолжает приносить огромную прибыль, но и многократно увеличивает обороты. Сообщения о наркопреступлениях по количеству затмили телефонные и интернет-мошенничества, не говоря об убийствах, грабежах и кражах.(Российская Газета RGRU) :)
кир
2020-11-05 13:29:58
Были убиты на месте. Только так.
Гость
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