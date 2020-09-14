В Карелии мужчина пришел в гости, где получил два ножевых в живот и грудь

В Сегеже хозяин квартиры нанес ножевые ранения гостю в ходе застолья.

В субботу в дежурную часть полиции по Сегежскому району поступило сообщение от диспетчера скорой помощи. В больницу в тяжелом состоянии был доставлен 33-летний пациент, сообщает МВД по Карелии.

У пациента диагностировали два проникающих ранения в область живота и груди. По подозрению в совершении преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 34-летний гражданин.

Оперативники установили, что в тот день потерпевший находился у подозреваемого дома. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт. Хозяин квартиры схватил нож и дважды ударил гостя.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что после застолья и ссоры мужчина зарезал ножом соседа по комнате.