В Карелии мужчина пытался устроиться капитаном на судне с помощью подложных документов

По иску карельской транспортной прокуратуры подтверждение к диплому капитана признано недействительным и аннулировано, сообщает ведомство.

Как сообщает карельская транспортная прокуратура, в квалификационную комиссию ФБУ "Администрация Беломорканал" с целью оформления и выдачи подтверждения к диплому на занятие должности капитана водоизмещающих судов обратился мужчина, предоставивший личную медицинскую книжку с внесенными в нее ложными сведениями.

У комиссии сомнений в подлинности представленной медицинской книжки не возникло, ему было выдано подтверждение к диплому.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного документа).

Для признания подтверждения к диплому недействительным и его аннулировании Карельская транспортная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Медвежьегорский районный суд удовлетворил его.