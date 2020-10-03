В Карелии мужчина разбил бутылку спиртного и отправился в полицию

Вневедомственной охраной задержан мужчина, повредивший продукцию в магазине.

В Кондопоге поздно вечером первого октября сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов, который специализируется на продаже спиртного.

Как сообщает управление Росгвардии по Карелии, работники торгового заведения пояснили прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что один из посетителей, 29-летний местный житель, разбил бутылку алкогольного напитка и отказался оплачивать испорченный товар, несмотря на просьбы персонала магазина.



Гражданин был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки.