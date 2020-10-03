890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны с 2021 года, показали в РЖД (ФОТО, ВИДЕО) 2
03.10.2020 19:40
Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке (ФОТО) 1
03.10.2020 20:40
Жители Карелии не хотят оказаться в эпицентре "свинской" деятельности 1
03.10.2020 15:52
В воскресенье в Карелии дождей не ожидается
03.10.2020 16:58
В Карелии водитель сбил двух пешеходов 1
Сегодня 09:22

В Карелии мужчина разбил бутылку спиртного и отправился в полицию

Новости. Криминал
12:24, 04 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев
Загрузка...

Вневедомственной охраной задержан мужчина, повредивший продукцию в магазине.

В Кондопоге поздно вечером первого октября сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов, который специализируется на продаже спиртного.

Как сообщает управление Росгвардии по Карелии, работники торгового заведения пояснили прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что один из посетителей, 29-летний местный житель, разбил бутылку алкогольного напитка и отказался оплачивать испорченный товар, несмотря на просьбы персонала магазина.

Гражданин был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2020-10-04 12:47:59
Там еще нужно выяснять: не было ли нарушений установленных правил расстановки стелажей и товара на них. Как бы магазину не пришлось оплачивать моральный вред за потенциально возможное незаконное задержание гражданина!
кир
2020-10-04 12:36:24
Не вижу, чтобы десятки таких придурочных на уборке грязи работали. Всё заигрываете с электоратом?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 7
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»