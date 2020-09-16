Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии автомобиль сбил перебегавшую "зебру" женщину (ВИДЕО) 1
16.09.2020 16:46
В Петрозаводске "девятка" вылетела на тротуар после столкновения с иномаркой (ФОТО)
16.09.2020 18:58
Изменен режим работы травмпункта БСМП в Петрозаводске
16.09.2020 16:31
Появилось видео ДТП, в котором пострадала 15-летняя петрозаводчанка 4
16.09.2020 16:44
Полиция Петрозаводска нашла пропавшего 11-летнего мальчика
Сегодня 09:11
Бывший замглавы Госкомимущества Карелии приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки 13
16.09.2020 16:56

В Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки

Новости. Криминал
14:30, 17 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
Загрузка...

В полицию Прионежского района обратился 24-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Он находился в одном из поселков и распивал спиртное в кампании. Утром, когда проснулся, обнаружил пропажу телефона за 12 тысяч рублей.

Установлена 39-летняя подозреваемая, которая гостевала в том же месте и проснулась раньше всех, но еще находилась в состоянии опьянения. Женщина проверила карманы мужской куртки. Краденый гаджет она продала за пачку сигарет и три бутылки водки.

Возбуждено уголовное дело. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

Сегодня 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл?
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 3
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 2
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»