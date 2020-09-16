В Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки

В полицию Прионежского района обратился 24-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Он находился в одном из поселков и распивал спиртное в кампании. Утром, когда проснулся, обнаружил пропажу телефона за 12 тысяч рублей.

Установлена 39-летняя подозреваемая, которая гостевала в том же месте и проснулась раньше всех, но еще находилась в состоянии опьянения. Женщина проверила карманы мужской куртки. Краденый гаджет она продала за пачку сигарет и три бутылки водки.

Возбуждено уголовное дело.