В Карелии мужчина украл из квартиры специи и пустые пачки из-под сигарет

В Муезерском районе местный житель ночью вынес из чужой квартиры еду и пустые пачки из-под сигарет, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции обратилась 43-летняя жительница Муезерского района. Неизвестный пробрался к ней домой посреди ночи и похитил имущество. Причем среди похищенного оказались и пустые пачки из-под сигарет.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Муезерскому району установили личность 46-летнего подозреваемого. По версии полицейских, из чужой квартиры он похитил макароны, колбасу и специи.

В содеянном мужчина признался. Он судим, на сегодняшний день является подозреваемым по нескольким уголовным делам.

В настоящее время определяется размер причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.