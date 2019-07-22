В Карелии мужчина украл из квартиры специи и пустые пачки из-под сигарет

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В Муезерском районе местный житель ночью вынес из чужой квартиры еду и пустые пачки из-под сигарет, сообщил в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции обратилась 43-летняя жительница Муезерского района. Неизвестный пробрался к ней домой посреди ночи и похитил имущество. Причем среди похищенного оказались и пустые пачки из-под сигарет.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Муезерскому району установили личность 46-летнего подозреваемого. По версии полицейских, из чужой квартиры он похитил макароны, колбасу и специи.
В содеянном мужчина признался. Он судим, на сегодняшний день является подозреваемым по нескольким уголовным делам.
В настоящее время определяется размер причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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