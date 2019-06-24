В Карелии мужчина украл люки, чтобы не возвращаться домой налегке

Петрозаводчанин украл полтонны рельсов, накладки и канализационные люки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже рельсов и части оборудования обратились сотрудники железнодорожной компании. При проведении обходных работ они установили пропажу более 10 м рельсов на подъездных путях в промышленной зоне Петрозаводска. Ущерб от хищения полтонны рельсов составил почти 17 тысяч рублей.

Позже в отдел полиции поступило похожее заявление. Транспортная организация лишилась металлических накладок рельсов и костылей на сумму в 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 31-летнего петрозаводчанина. Он сознался в содеянном и рассказал, как все происходило.



С помощью прикрепленного к машине троса мужчина зацепил рельсы и довез их до пункта сдачи металлолома. А в следующий раз, вернувшись на это место, забрал с собой костыли и накладки.

В дальнейшем полицейские установили, что фигурант возможно причастен к совершению краж на территории Прионежья. Свою вину подозреваемый не стал отрицать и пояснил, что, оказавшись проездом в поселке Шуя, решил не возвращаться домой налегке. Добычей стали 4 канализационных люка. Похищенное он погрузил в машину и сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на продукты.

Возбуждены уголовные дела о кражах. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.