В Карелии мужчина украл мобильник у невнимательного школьника

Полицейские из Костомукши вернули юному жителю похищенный телефон.

В дежурную часть полиции Костомукши поступило заявление от 32-летней горожанки. Она сообщила, что у сына пропал телефон. Его стоимость была оценена в сумму, превышающую 4 тыс. рублей.

Как сообщают в МВД, школьник гулял возле своего дома. При нем находилась небольшая сумка, в которой, помимо прочих вещей, был телефон. Он оставил ее возле подъезда и ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил пропажу.

Полицейские установили, что к хищению причастен 34-летний гражданин. Он дал признательные показания и рассказал, что телефон сбыл. Сотрудники МВД установили покупателя и изъяли похищенное имущество. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.

Ранее сообщалось, что с Нового года на все продаваемые в России смартфоны установят отечественные приложения.