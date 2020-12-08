В Карелии мужчина умер от коронавируса в 41 год

Оперштаб правительства республики по борьбе с COVID-19 сообщил об очередной смерти пациента с коронавирусом.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Питкяранты 1979 года рождения, мужчина имел сопутствующие хронические заболевания.

Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 118 человек.

По данным на девятое декабря, за сутки коронавирус обнаружен еще у 433 человек: общее число инфицированных приближается к 20 тысячам