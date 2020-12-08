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В Карелии мужчина умер от коронавируса в 41 год

Новости. Общество
09:21, 09 Декабря 2020
фото: © Илья Питалев / РИА Новости
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Оперштаб правительства республики по борьбе с COVID-19 сообщил об очередной смерти пациента с коронавирусом.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Питкяранты 1979 года рождения, мужчина имел сопутствующие хронические заболевания.

Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 118 человек.

По данным на девятое декабря, за сутки коронавирус обнаружен еще у 433 человек: общее число инфицированных приближается к 20 тысячам

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-12-09 09:44:39
Надо было фоточку приложить тела только без мешка. А еще лучше взять кадр из фильма ужасов! Еще больше жути! Чем страшнее, тем больше читают!
Гость
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