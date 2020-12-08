В Карелии коронавирус обнаружен еще у 433 человек: общее число инфицированных приближается к 20 тысячам

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщает, что за минувшие сутки в Карелии выявлено 433 инфицированных пациента.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 433 человек. Из этого числа заболевших – 389 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом состоянии.

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Выздоровел еще 341 человек.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3064,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1713,8 случая, по Северо-Западу – 2416,1, сообщили в оперштабе.