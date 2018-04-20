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Новости. Происшествия
08:59, 20 Апреля 2018
фото: УГИБДД по Карелии

В Карелии мужчина упал с мопеда, сбив на дороге собаку

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В четверг вечером в Олонце произошло ДТП с участием мопеда и собаки.

По информации республиканского управлении ГИБДД, инцидент случился у дома 13 по ул.Полевой в девять часов вечера.

"37-летний водитель мопеда допустил наезд на животное (собаку), после чего сам упал с мопеда", - сказано в релизе Госавтоинспекции.

В результате происшествия мужчина получил травмы, ему назначено лечение на дому.

О состоянии собаки не сообщается.

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