В Карелии мужчина упал с мопеда, сбив на дороге собаку

В четверг вечером в Олонце произошло ДТП с участием мопеда и собаки.

По информации республиканского управлении ГИБДД, инцидент случился у дома 13 по ул.Полевой в девять часов вечера.

"37-летний водитель мопеда допустил наезд на животное (собаку), после чего сам упал с мопеда", - сказано в релизе Госавтоинспекции.

В результате происшествия мужчина получил травмы, ему назначено лечение на дому.

О состоянии собаки не сообщается.