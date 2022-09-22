В Карелии мужчина втянул подростка в преступление и получил условный срок

В Лахденпохье суд приговорил мужчину к 6 годам условно за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что ночью 20 апреля двое подсудимых залезли через окно в дом пенсионера в Лахденпохье. Они украли строительные инструменты стоимостью более 8000 рублей.

На следующий день один из подсудимых, убедив 17-летнего знакомого помочь ему совершить кражу, незаконно проник в тот же дом и похитил строительные инструменты на 15 000 рублей.

Лахденпохский городской суд за кражу назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. За совершение кражи и вовлечение несовершеннолетнего в преступление второй подсудимый получил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, подросток в Карелии потратил с чужой карты 4,5 тысячи рублей и стал фигурантом уголовного дела.