В Карелии мужчина вышел из вагончика на делянке и пропал

Полиция и добровольцы разыскивают мужчину, исчезнувшего на лесной делянке в Карелии.

Прионежская полиция разыскивает без вести пропавшего Сергея Александровича Сторчак 1991 года рождения. В ночь с 14 на 15 сентября мужчина вышел из лесного рабочего вагончика на делянке между поселком Ладва-Ветка и селом Таржеполь и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Приметы: рост 175 см., нормального телосложения. Одежда: спортивные штаны, куртка камуфляжная, шапка чёрная.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, или тех, кто видел его после 14 сентября, просят сообщить по телефону +79114036266.