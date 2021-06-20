В Карелии мужчина задохнулся на пожаре в своем доме

Смертельный пожар произошел в частном деревянном доме в Кондопоге.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 20 июня, в 4.30 поступил сигнал о пожаре в доме № 53 по улице Советов в Кондопоге. Горел одноэтажный частный дом. Выехавшие на место происшествия пожарные (8 человек, 3 единицы техники) обнаружили в доме мужчину. Его госпитализировали, но он скончался, надышавшись дыма.

Пожарные вынесли из дома два газовых баллона.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электрооборудования.

Ранее пожарные обнаружили труп на пепелище дома в Карелии.