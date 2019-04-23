В Карелии мужчина загорелся в постели

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Мужчину доставили в больницу с ожогом кисти, сообщили в МЧС Карелии.
Пожар произошел в ночь на 23 апреля в 2.07 в Кеми. Для ликвидации пожара на ул. Вицупа,16 привлекались 7 человек. В 2.17 пожар ликвидирован.
Загорелось постельное белье в 2-квартирном деревянном доме. У мужчины обгорела кисть. Его доставили в больницу.
Причной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
Эвакуированы 4 человека.
Погибших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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