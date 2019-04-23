В Карелии мужчина загорелся в постели

Мужчину доставили в больницу с ожогом кисти, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел в ночь на 23 апреля в 2.07 в Кеми. Для ликвидации пожара на ул. Вицупа,16 привлекались 7 человек. В 2.17 пожар ликвидирован.

Загорелось постельное белье в 2-квартирном деревянном доме. У мужчины обгорела кисть. Его доставили в больницу.

Причной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Эвакуированы 4 человека.

Погибших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.