Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске 75-летняя женщина вышла из больницы и пропала (СРОЧНО) 1
22.03.2021 22:16
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан"
Сегодня 14:00
Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей 3
22.03.2021 22:00
Два водителя устроили на кольце в Петрозаводске гонку, в которой оба проиграли (ВИДЕО) 5
Сегодня 13:28
Житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома 4
Сегодня 07:15
Признание поисковика Карелии: "страшно говорить людям, что их родной человек мертв" 2
Сегодня 06:40
В Минтруде рассказали, что может грозить педагогам, отказавшимся от вакцинации 3
22.03.2021 20:40

В Карелии мужчине придется отработать матерное оскорбление полицейского

Новости. Общество
15:08, 23 Марта 2021
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС
Загрузка...

Суд приговорил жителя Кемского района к 240 часам обязательных работ за публичное оскорбление сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в суде, житель Кеми в ноябре 2020 года, управляя автомобилем, был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. В ходе разбирательства полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он был направлен в медицинское учреждение для прохождения соответствующего освидетельствования.

Находясь в больнице, мужчина в присутствии медперсонала, обращаясь к одному из сотрудников полиции, оскорбил его, выругавшись матом.

В суде свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сославшись на алкогольное опьянение.

Мировой суд в Кемском районе вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 240 часами обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Карелии пьяный пассажир обматерил проводника и попутчиков и не доехал до места назначения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-23 15:10:53
Це смачно. Будет в ментовке сортиры чистить :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
Сегодня 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан"
Сегодня 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 10
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»