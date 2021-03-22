В Карелии мужчине придется отработать матерное оскорбление полицейского

Суд приговорил жителя Кемского района к 240 часам обязательных работ за публичное оскорбление сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в суде, житель Кеми в ноябре 2020 года, управляя автомобилем, был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. В ходе разбирательства полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он был направлен в медицинское учреждение для прохождения соответствующего освидетельствования.

Находясь в больнице, мужчина в присутствии медперсонала, обращаясь к одному из сотрудников полиции, оскорбил его, выругавшись матом.

В суде свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сославшись на алкогольное опьянение.

Мировой суд в Кемском районе вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 240 часами обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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