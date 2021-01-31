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В Карелии пьяный пассажир обматерил проводника и попутчиков и не доехал до места назначения

Новости. Общество
13:48, 01 Февраля 2021
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
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Более 70 пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии с начала года, сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции на станции Медвежья Гора поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" следует пассажир в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителем оказался 34-летний житель Ростовской области. Перебрав алкоголя, мужчина выражался нецензурной бранью в адрес поездной бригады и своих попутчиков.

Другой дебошир был снят с поезда "Москва – Мурманск" в Кеми. 30-летний житель Всеволожского района Ленинградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и игнорировал требования поездной бригады.

Все правонарушители сняты с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы.

 Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы, Мурманска и Северной столицы выявлены жители Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Тверской и Смоленской областей, а также Республики Карелия и Чувашия.

С начала года сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 248 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 74, за употребление табака – 70.

Ранее в Карелии транспортные полицейские нашли в трусах у задержанного медицинскую маску с наркотиками.

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