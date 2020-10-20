В Карелии транспортные полицейские нашли в трусах у задержанного медицинскую маску с наркотиками

Молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, ждет суд, сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

По информации ведомства, 23-летний уроженец Суоярвского района был задержан сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в конце лета. Полицейские при личном досмотре обнаружили и изъяли у него семнадцать свертков с порошкообразным веществом внутри.

Один сверток подозреваемый хранил в кармане куртки в пачке из-под сигарет, остальные были завернуты в медицинскую маску и спрятаны в нижнем белье. Согласно экспертизе изъятое - наркотическое средство - эфедрон, общим весом более 10 грамм, что является крупным размером для данного вида наркотиков.

По уверениям молодого человека, запрещенное средство было куплено им у неизвестных лиц для личного пользования.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Любителю прятать наркотики в нижнем белье грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что айтишника, помогавшего ОПГ продавать наркотики, будут судить в Карелии.