Айтишника, помогавшего ОПГ продавать наркотики, ждет суд в Карелии

Прокуратура Карелии направила в суд уголовное дело в отношении участника организованного преступного сообщества, занимающегося сбытом синтетических наркотиков.

Расследованием установлено, что в 2014 году было создано преступное сообщество, занимавшееся распространением наркотиков через сеть "Интернет" на территории более чем 30 субъектов РФ. В Карелии ОПГ начала свою деятельность в 2015 году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено более 20 лиц, непосредственно размещавших наркотические средства на территории республики по тайникам-"закладкам", сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвиняемый, находясь за пределами Российской Федерации, осуществлял IT-сопровождение преступной деятельности. Он поддерживал работу программного обеспечения, установленного на электронные устройства руководителей сообщества, следил за соблюдением конспирации и анонимности при работе с указанным программным обеспечением в Сети. Кроме того, обвиняемый айтишник создавал и регистрировал с применением подставных данных домены, которые в дальнейшем использовались для сайтов автопродаж наркотиков, создавал, регистрировал и оплачивал учетные записи, предназначенные для непосредственного сбыта наркотиков и руководства нижестоящими звеньями ОПГ.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Карелии отправил наркоторговку в колонию на 7 лет.