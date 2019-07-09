В Карелии мужчину арестовали за причинение тяжкого вреда здоровью

Мужчина пошел на преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщили на сайте Лоухского районного суда.

Лоухским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений.