В Карелии мужчину будут судить за кражу плеера

Житель Калевальского района разбил окна в доме и украл DVD-плеер, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились жители районного центра и сообщили, что в одном из частных домов разбиты окна.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 22-летнего местного жителя. В вечер происшествия неработающий мужчина отдыхал в баре. Мужчина подошел к одному из домов и попытался через веранду проникнуть внутрь. Была глубокая ночь, а потому никто не видел происходящее.

Он разбил стекло пристройки, влез через него и намеревался вскрыть замок входной двери, ведущей в жилую часть. Через небольшой проем он проник в помещение и отыскал ценности. Из всего имущества он выбрал DVD-плеер, чья стоимость впоследствии была оценена в 912 рублей, и скрылся.

Мужчина ожидает решения суда.