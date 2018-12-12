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Новости. Криминал
11:50, 12 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Мария Крицкая

В Карелии мужчину избили до потери сознания

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В полицию Олонецкого района обратился 54-летний мужчина с заявлением о краже и избиении, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что его избили, а после похитили имущество: деньги, мобильный телефон, часы и велосипед. После нападения гражданин потерял сознание, а затем был госпитализирован.

Полицейские установили подозреваемого, 41-летнего ранее судимого жителя Олонца. По версии правоохранителей, в тот день потерпевший распивал алкогольные напитки в компании незнакомых людей. У одного из них возник умысел на хищение чужого имущества, он напал на заявителя, избил его, а затем похитил деньги и вещи.

Ущерб превысил 9 тысяч рублей. Впоследствии подозреваемый некоторое время пользовался мобильным, а когда узнал, что потерпевший заявил в полицию – выкинул гаджет и часы в реку, а велосипед – в канаву.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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