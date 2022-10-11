В Карелии мужчину насмерть придавило бревнами

Следком проводит проверку по несчастному случаю в поселке Деревянка Прионежского района.

В Прионежском районе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По информации Следкома республики, 1 декабря рядом с поселком Деревянка водитель автомобиля, оборудованного лебедкой, разгружал бревна для последующей распиловки. В момент укладки бревен мужчина 1956 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия выезжал следователь, который произвел тщательный осмотр и первоначальные следственные действия. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, в Карелии расследуют несчастный случай с работником горнодобывающего предприятия.