В Карелии мужчину посадили на 9 лет за убийство жены

Пьяный житель Сортавальского района убил жену, сообщили в Следкоме Карелии.

В октябре 28-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в Сортавале руками и ногами избил свою жену. В результате женщина скончалась, а подсудимый был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.